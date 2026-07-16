El incendio mortal en un bar de Bangkok genera dudas sobre la seguridad en locales de ocio

Leyes obsoletas, licencias inadecuadas, ausencia de salidas de emergencia o la corrupción son algunos de los factores que Wasawat Kitsiriteeraphak, experto en inspección de edificios consultado por EFE, resalta como deficiencias constantes detectadas en este tipo de accidentes.

El reciente incendio en la cervecería Na Lat Phrao, atribuido preliminarmente a un posible cortocircuito en un aire acondicionado, se desató a altas horas del domingo, cuando la clientela escuchaba a una banda en este local del norte de la capital tailandesa.

Las llamas se propagaron rápidamente por el bar y, mientras parte de los clientes logró salir con vida - algunos con graves quemaduras-, otros quedaron atrapados y perecieron asfixiados por el humo -la principal causa determinada por equipos médicos y de rescate-.

El último balance oficial, publicado este jueves, indica que 33 personas fallecieron, mientras 74 resultaron heridas, 14 de las cuales permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Las autoridades investigan si dos salidas que se hallaron obstaculizadas pudieron impedir la evacuación de las víctimas, lo que podría derivar en una negligencia penal por parte de los responsables del bar.

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Previamente, en 2009, un incendio devoró la discoteca Santika, en el comercial barrio bangkokiano de Ekkamai, dejando 67 muertos y más de 200 heridos, cuando unas bengalas prendieron fuego al decorado del establecimiento en plena celebración de Año Nuevo.

En agosto de 2022, otro incendio en una discoteca de la ciudad de Satthahip, unos 170 kilómetros al sureste de Bangkok, dejó 26 muertos y 22 heridos.

"Tanto el edificio donde ocurrió este último incendio como otros donde sucedieron tragedias similares, en 2009 y 2022, no solicitaron un permiso como 'establecimientos de ocio nocturno', sino bajo otra categoría", lo que permite eludir "inspecciones mucho más estrictas", apuntó Kitsiriteeraphak, expresidente de la Asociación de Inspectores de Edificios, a EFE.

Las autoridades, que tras lo sucedido han ordenado inspeccionar locales de ocio nocturno en la turística Bangkok, continúan investigado el incidente, así como la licencia con la que operaba el establecimiento, a pesar de que en un primer momento negaron irregularidades.

El ingeniero tailandés visitó el bar pocas horas después del incendio y dice haber identificado deficiencias de seguridad como ausencia de señales de salida de emergencia o carencia de un sistema de alarma contra incendios.

Asegura que los materiales de decoración hallados en el local, cerca del que se considera el posible foco de las primeras llamas, podrían ser inflamables y generar humo tóxico, lo que ayudaría a propagar el fuego en cuestión de segundos.

El experto incide además en la "corrupción de las autoridades", en referencia al cobro de mordidas por ignorar irregularidades de los permisos adecuados.