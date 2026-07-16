El Parlamento ucraniano ratifica el nuevo Gobierno sin Fédorov como ministro de Defensa

Fue el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien anunció que el sustituto de Fédorov sería Evhen Jmara, según recogió la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, que citó un mensaje del jefe de Estado en su cuenta de Telegram.

"He encargado a Evhen Jmara que asuma las funciones de ministro, continúe con la reforma del sector de la defensa y proporcione a Ucrania todos los resultados de los que hemos hablado", indicó Zelenski en ese mensaje.

"Una vez que se hayan completado los trámites legales necesarios, solicitaré a los parlamentarios su apoyo para que Evhen Jmara sea nombrado ministro de Defensa de Ucrania", agregó.

Pese a la aprobación del gabinete del nuevo primer ministro, también quedó, de momento, vacante la posición de ministro de Asuntos Exteriores, que en el Gobierno saliente que presentó su dimisión ayer por orden de Zelenski era ocupada por el diplomático Andrí Sibiga.

El nombramiento del nuevo Gobierno fue aprobado con los votos a favor de 264 de los 392 parlamentarios actualmente activos en la Cámara.

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Entre las novedades en el Gobierno de Koretski -una figura que se prodigaba poco en público y hasta ahora dirigía la empresa pública energética ucraniana Naftogaz- destaca la asunción por parte del jefe de la Policía Nacional, Iván Viguivski, como ministro del Interior.

El ministro del Interior saliente, Igor Klimenko, es uno de los nombres que había sonado para sustituir en Defensa a Fédorov, cuya salida del Gobierno ha sorprendido al ser considerado uno de los artífices de la mejora de la situación del Ejército ucraniano respecto a Rusia este año.

Otras carteras estratégicas que cambian de titular son Justicia, donde asume el hasta ahora jefe del comité de asuntos legislativos del Parlamento, Denís Maslow; Economía, con la entrada del abogado Oleksandr Krávchenko, e Infraestructura y Reconstrucción, que pasa a ser dirigido por el gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik.

Conservan su puesto en el Gobierno los ministros de Finanzas, Serguí Márchenko, y Energía, Denís Shmigal.