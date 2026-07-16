El presidente de la empresa Naftogaz, Serguí Koretski, nuevo primer ministro de Ucrania

Koretski sustituye en el cargo a la hasta el miércoles jefa de Gobierno Yulia Sviridenko, y tiene ahora la misión de elegir candidatos a ministros que han de ser a su vez ratificados por el Parlamento en un contexto de tensión política y malestar social por la decisión de Zelenski de dejar de contar como ministro de Defensa con el hasta ahora titular, Mijailo Fédorov.

El nombramiento de Koretski como nuevo jefe de Gobierno fue aprobado con una mayoría absoluta de 289 diputados.

El pleno del Parlamento sobre el nuevo Gobierno se ha celebrado en paralelo a una rueda de prensa del ya exministro de Defensa Fédorov, quien ha hablado de sus planes y de los problemas que encontró en el sistema desde el momento en que asumió el cargo en enero de este año.

Fédorov recibió durante su rueda de prensa el apoyo de representantes de la oposición e hizo un llamamiento a todos los representantes públicos a obrar en conciencia y no temer represalias del poder.

Un diputado del partido de Zelenski, Sluga Narodu, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha presentado su dimisión.

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El cambio de Gobierno y en especial la salida de Fédorov del cargo de ministro de Defensa han provocado reacciones adversas también dentro del Ejército.