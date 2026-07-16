España resalta la "voluntad" del Mercosur de "poner en marcha" el acuerdo con la UE

"En los cuatro países he encontrado, del otro lado, una gran voluntad de poner en marcha ese acuerdo y de explotar todas las potencialidades que tiene", aseguró a EFE la alta funcionaria en São Paulo, la última escala de su gira.

Tras haber pasado por Buenos Aires, Montevideo y Asunción, Senovilla destacó en la mayor ciudad brasileña que el objetivo principal de la visita fue poner en valor la importancia estratégica de un tratado que, más allá del ámbito comercial, busca crear las condiciones jurídicas para mayores inversiones, la integración de las cadenas de valor y movilidad de profesionales.

El acuerdo, que entró en vigor de forma provisional, "supone no un punto de llegada, sino un punto de partida" para transformar a ambos bloques de "meros socios comerciales a verdaderos aliados estratégicos", afirmó.

Durante el debate 'Mercosur y la construcción de alianzas en el nuevo orden geopolítico', en el que intervino, Senovilla analizó el panorama global actual, marcado por la pandemia que ocasionó la ruptura de rutas comerciales; los conflictos geopolíticos, como las guerras en Ucrania y en Irán; y el "uso proteccionista" de las herramientas comerciales.

Ante este escenario, advirtió que si anteriormente las empresas a la hora de "valorar la internacionalización" pensaban en el coste o la eficiencia de exportar, ahora tienen que tener en cuenta otras cuestiones como "la seguridad jurídica, la resiliencia, y el "acudir a mercados" que puedan considerarse "amigos" o a países con los que se puedan "trabar alianzas".

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Frente a estas disrupciones, destacó que los Gobiernos tienen "dos opciones": cerrarse o, como en el caso del acuerdo Mercosur-UE que finalmente fue ratificado tras una negociación que llevó más de dos décadas, fomentar una "apertura inteligente, estratégica y pragmática, intentando reducir dependencias".

Durante su intervención, Senovilla destacó que, más allá de los beneficios a largo plazo, el acuerdo, que crea uno de los mayores bloques del mundo, con 700 millones de consumidores, resuelve "muchas barreras de carácter no arancelario" y simplifica procedimientos, lo que genera un beneficio directo para empresas y pymes.

La entrada en vigor plena del tratado comercial aún depende de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

Senovilla dijo a EFE que se siente "moderadamente optimista" de cara a esa ratificación, y recordó que el Tribunal ya ha fallado positivamente sobre acuerdos con "arquitecturas jurídicas similares".

En la mesa de diálogo de este jueves en el Instituto Cervantes participaron también Rodrigo Zerbone, secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Comercio, Industria y Servicios de Brasil, y Solange Ribeiro, directora ejecutiva de Neoenergia, filial de Iberdrola en Brasil.