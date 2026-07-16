Felipe Calderón afirma que México tiene ya un "problema parecido al de Venezuela"

México "va en la misma vía" que Venezuela, dijo el mandatario durante su discurso en el Libertas Forum del Partido Popular Europeo (PPE), que reunió durante dos días a políticos iberoamericanos conservadores, algunos de ellos de forma telemática como la opositora venezolana María Corina Machado.

Calderón se refirió a México como "una potencia enorme a la que ahora se le complican los acuerdos comerciales con los Estados Unidos", porque la Administración de Donald Trump "desgraciadamente no prefiere la libertad económica irrestricta".

Respecto a la reciente reforma Poder Judicial mexicano, Calderón dijo que, tras las elecciones populares a magistrados y jueces, "entraron a la lista abogados leales al Gobierno, incluyendo abogados de narcotraficantes".

"Si tú eres un abogado destacado, y es el caso de muchos que participaron, no entras a la lista. Eso es el nuevo poder judicial en México. En estas condiciones, en las que nunca se le podrá ganar un juicio al Gobierno, ¿quién va a proteger los derechos de los ciudadanos?", advirtió.

Por su parte, a través de un vídeo proyectado en el foro, el expresidente de Argentina Mauricio Macri denunció que actualmente la izquierda "abraza un populismo que debilita las instituciones, manipula la verdad y corrompe nuestra sociedad" e instó a "no ser neutrales frente a las dictaduras", poniendo como ejemplo a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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"Lo que ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua es una violación sistemática de los derechos humanos. La comunidad democrática internacional no puede abandonar a quienes luchan por su libertad", destacó.

"Necesitamos unidad. El centro derecha de Europa e Iberoamérica debe responder al desorden con principios, coordinación y una visión compartida", enfatizó Macri.

También intervino en el diálogo Mariana Gómez, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), en el bloque de las conclusiones: "Europa e Iberoamérica comparten una misma base civilizatoria, arraigada en los valores cristianos, la dignidad humana, el estado de derecho y la democracia representativa", declaró tras escuchar a los exmandatarios latinoamericanos.

Gómez afirmó también que "todos" notamos "el avance del autoritarismo en algunos sitios o incluso que sigue incrustado en ciertos países" y tenemos "una deuda" con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Quiero también decir aquí que será muy importante que pronto se celebren elecciones en un país como Venezuela. Es importante que haya elecciones libres y transparentes de acuerdo y de conformidad con los estándares internacionales", añadió la política mexicana.

E hizo hincapié en la importancia de la liberación "inmediata" de los presos políticos de ese país, animando a los asistentes a levantar la voz y a apadrinar a un preso político "para darle visibilidad".