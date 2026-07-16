Fiscalía Europea imputa a 4 diputados conservadores griegos por fraude con fondos europeos

Los cuatro parlamentarios de la conservadora y gobernante Nueva Democracia (ND), del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, son imputados por "instigación a la gestión ilícita de fondos de la Unión Europea" e "instigación al abuso de confianza", según un comunicado emitido este jueves por la EPPO y citado por la prensa helénica.

Los diputados acusados son Kostas Skrekas, exministro de Medio Ambiente y Energía y Desarrollo entre 2021 y 2024, Jristos Bukoros, ex viceministro de Gobernanza Digital, Máximos Sendetakis, exministro de Desarrollo, y la diputada Katerina Papakosta, precisó el diario griego Kathimerini.

Entre los demás imputados se encuentran un asesor de un diputado, un colaborador de un exministro, un veterinario y varios individuos que se beneficiaron de los fondos de forma irregular, informó la EPPO.

Estas personas han sido imputadas por delitos como fraude con subvenciones, intento de fraude informático y falsificación de documentos oficiales, y se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión y las multas penales previstas por la legislación griega.

El pasado abril, el Parlamento griego había levantado la inmunidad de los cuatro diputados y de otros siete, después de que la EPPO lo solicitara para seguir su investigación sobre la malversación de subsidios de la UE en Grecia, presuntamente cometida en 2021.

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Mientras, las acusaciones contra siete diputados en activo y contra otros dos exparlamentarios fueron desestimadas "por falta de pruebas suficientes para justificar un proceso penal", señaló la EPPO.

Desde 2025, las autoridades griegas han detenido a decenas de personas que obtuvieron de forma ilegal subsidios millonarios a través de OPEKEPE, la agencia griega que distribuyó fondos agrícolas de la UE, tras declarar tierras o ganado que no existían.

La prensa griega indica que se podrían haber desembolsado en total entre 200 y 230 millones de euros de forma indebida.

La oposición acusa al Gobierno de convertir un organismo estatal en una "impresora de dinero partidista" y piden elecciones anticipadas por el escándalo.

Con todo, aunque los cuatro diputados de ND se vieran obligados a abandonar la Cámara, el partido gobernante, que cuenta con mayoría absoluta, podrá designar a nuevos legisladores.