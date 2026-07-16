HRW denuncia cinco detenciones arbitrarias de críticos del Gobierno en Uganda desde junio

La ONG afirmó en un comunicado que las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda (UPDF, en inglés), cuyo jefe es Kainerugaba, han arrestado a opositores, abogados, activistas y periodistas, los han mantenido incomunicados y después los han entregado a las autoridades para afrontar procesos penales que HRW considera infundados.

"El Gobierno del presidente Museveni utiliza cada vez más al Ejército como arma contra la disidencia y las críticas", declaró Carine Kaneza Nantulya, subdirectora para África de HRW.

"Ningún oficial militar debería poder cometer violaciones graves con impunidad", subrayó Kaneza Nantulya, que solicitó a los socios internacionales de Uganda que presionaran al Gobierno para poner fin a esos abusos.

La organización pidió a las autoridades ugandesas que dejen de usar a las fuerzas de seguridad contra sus críticos y respeten la Constitución, el derecho a un juicio justo y los derechos fundamentales.

Entre los casos documentados, HRW citó al abogado Erias Lukwago, detenido el 15 de junio en Kampala, la capital, cuando preparaba una citación judicial contra Kainerugaba.

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Lukwago representa al líder opositor Kizza Besigye en un juicio por traición que la organización considera "falso".

Según HRW, Kainerugaba pareció confirmar en publicaciones en X que mantenía detenido a Lukwago, al afirmar que lo tenía en un "sótano" y compartir una fotografía en la que el abogado aparecía aparentemente con los ojos vendados.

La ONG pro derechos humanos también denunció la detención de la activista Miria Matembe el 28 de junio, después de que criticara en una entrevista en la plataforma YouTube la detención de Lukwago.

La organización citó, además, los casos del periodista Timothy Kalyegira; Muwanga Kivumbi, vicepresidente del principal partido opositor, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP); y Andrew Nabimanya, simpatizante opositor que, según su testimonio, fue retenido cinco días por soldados y advertido de que no publicara contenidos "antigubernamentales" en internet.

Desde el 28 de junio, según HRW, el Ejército rodea las instalaciones de Nation Media Group, el mayor grupo independiente de comunicación de Uganda, después de que Kainerugaba ordenara el cierre de sus operaciones de televisión y prensa escrita por su cobertura crítica del presidente.

Uganda está gobernada desde 1986 por Museveni, de 81 años, cuyo mandato ha estado marcado por las denuncias de represión contra la oposición, restricciones al espacio cívico y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.