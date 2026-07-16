Israel mata a tres palestinos en nuevos ataques contra la ciudad de Gaza

Una fuente del Hospital Shifa identificó a dos fallecidos, Mohamad Ahed al Rifi y Soheil Salah al Hudeibi, tras el ataque esta madrugada de un dron israelí cerca de un cruce en el barrio de Al Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza.

Además, fuentes médicas informaron de la llegada de otro fallecido y tres heridos al Hospital Mamadani, también en la ciudad de Gaza.

El fallecido recibió un disparo en la cabeza durante un avance de vehículos israelíes en el barrio de Zeitún.

Se desconocen los motivos del avance militar israelí pero, tras la retirada de las tropas, se recuperó un cuerpo de una tienda de campaña y se trasladó al Hospital Shifa.

Según un residente local, los vehículos militares avanzaron por la calle Salah Al Din hasta la parte norte del barrio Zeitún, acompañados de un intenso bombardeo de artillería y del desplazamiento forzoso de familias palestinas.

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Posteriormente, de acuerdo con la misma fuente, excavadoras militares trasladaron los bloques de hormigón amarillo situados frente a la mezquita Al Ridha hasta la fábrica Al Satar, en el barrio de Zeitún, apropiándose de más territorio en una Gaza bajo ocupación militar.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre pasado, Israel continúa atacando a diario la Franja de Gaza -causando la muerte a unas cuatro personas de media al día-, y sus tropas siguen apostadas en la denominada línea amarilla, una demarcación que no está delimitada más que por bloques de hormigón distantes.

Según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 1.126 palestinos han muerto por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, mientras que más de 3.600 han resultado heridos.

Desde este perímetro, Israel dice controlar cerca del 70 % de la Franja de Gaza, mientras dos millones de palestinos sobreviven hacinados en la parte occidental restante, la mayoría desplazados en tiendas de campaña o cerca de la costa.