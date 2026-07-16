La India sube los gravámenes a la exportación de diésel y combustible de aviación

Según una notificación del Ministerio de Finanzas, que entró en vigor este jueves, la tasa sobre las exportaciones de diésel subió de 8,5 a 15,5 rupias por litro, unos 0,09 a 0,16 dólares, mientras que la aplicada al combustible de aviación pasó de 7,5 a 14,5 rupias, unos 0,08 a 0,15 dólares.

En cambio, el impuesto a la exportación de gasolina se redujo de 4 a 2,5 rupias por litro.

La medida forma parte de la revisión periódica de los gravámenes extraordinarios aplicados por la India a las exportaciones de combustibles, un mecanismo con el que Nueva Delhi ajusta la carga fiscal en función de los precios internacionales del crudo y de las necesidades del mercado interno.

El aumento coincide con una nueva presión sobre los precios del petróleo por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y los riesgos para la navegación comercial en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

A principios de mes, la India había retirado las restricciones de emergencia impuestas en marzo al suministro de gas natural, tras la reanudación de los envíos de gas natural licuado desde Oriente Medio y una relativa normalización del tráfico marítimo por Ormuz.

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Aquellos controles se habían adoptado para proteger el suministro a sectores prioritarios ante la interrupción de cargamentos por la crisis iniciada el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.