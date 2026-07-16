El fin del sueño mericano: colombiano muere en manos del ICE y familia exige respuestas

“Me mataron a mi hijo, Migración le pegó un tiro”, fue el desgarrador desahogo de la madre con Nayibe Ayala, su vecina más cercana, quien acudió inmediatamente a su vivienda. “Fue una noticia muy dura que aún estamos asimilando”, relató Ayala a EFE.

Aquel grito no solo quebró el silencio ese día sino que partió en dos la historia de una familia colombiana que hoy se aferra a los recuerdos de un joven trabajador, disciplinado y dedicado a los suyos.

Angie Carolina Durán Guerrero, hermana mayor de Johan, fue la primera en enterarse, “muy temprano en la mañana” y a través de una llamada telefónica, en Bucaramanga, capital del departamento colombiano de Santander, de la muerte del joven de 26 años que en 2023 se había ido a Estados Unidos a buscar una mejor vida.

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En ese instante, el mundo se detuvo. Sin más familiares cerca para apoyarse no tuvo más remedio que llamar a su padre para darle la noticia y, después de correr hasta la casa paterna, distante unos metros de la suya, darle en persona “esa desgarradora noticia a mi mamá”.

“Él era el menor de tres hermanos, el consentido; un muchacho alegre, juicioso y extrovertido que llenaba la casa con su energía hogareña. Era el buen hijo, el padre entregado y el hermano incondicional”, contó Angie a EFE.

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La vida Johan Sebastián Durán Guerrero estuvo marcada por la disciplina y la vocación de servicio.

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“Había prestado su servicio militar en la Guardia Presidencial en Bogotá durante el mandato del presidente Iván Duque (2018-2022) y estudió para ser auxiliar de enfermería, campo en el que realizó sus prácticas con total entrega. Soñaba con completar sus estudios y especializarse en el área de la salud”, recordó la hermana mayor.

Deja a una niña huérfana

La noticia del asesinato de Johan Sebastián, padre de una niña de tres años, se regó rápidamente entre los vecinos, muchos de los cuales lo vieron crecer. “Conocíamos a Johan desde niño; lo vimos graduarse y trabajar en lo que fuera”, añadió Ayala.

La necesidad y el sueño de mejorar las condiciones de vida de su pequeña hija lo llevaron a marcharse a Estados Unidos, al dejar atrás a sus padres, Omar Durán, asesor comercial en una empresa de neumáticos, y Dora Guerrero, ama de casa.

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Su esposa y la niña llegaron poco después, cuando él empezó a dar señales de estabilidad y progreso en Biddeford, una ciudad de unos 22.500 habitantes en la costa del estado de Maine, donde como muchos inmigrantes trabajaba por partida doble para ganar lo suficiente para vivir, por las mañanas haciendo la limpieza en una veterinaria y por las tardes como repartidor de domicilios.

Una noticia que impactó a toda la comunidad

Juan Camilo Bayona Chacón, uno de los grandes amigos del barrio de Johan Sebastiá, evocó con profunda nostalgia la infancia y los momentos compartidos.

“Fue dura la noticia de enterarme de la muerte de Johan Sebastián. Era una persona humilde, sencilla, alegre y muy trabajadora; Se le medía a lo que fuera, desde fabricar ventanas hasta vender pinchos”, recordó.

Mientras la cuestionada y confusa operación de ICE que le costó la vida al joven colombiano es materia de investigación por la Policía de Maine, el Departamento de Seguridad Pública estatal y el FBI, entre sus vecinos en Bucaramanga aún resuenan el grito de su madre y los ladridos de su perro Drako, que espera el regreso de sus restos a su ciudad natal.

Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, la política contra los migrantes se endureció drásticamente, con detenciones masivas que han derivado en 29 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, ocho de los cuales murieron, según el portal The Trace.