La nueva y controvertida ley electoral impulsada por Giorgia Meloni

Ahora el proyecto de ley pasará a la comisión competente y después al pleno del Senado, donde los senadores podrán debatirlo, presentar enmiendas y votarlo.

Si el Senado aprueba exactamente el mismo texto que la Cámara, la tramitación parlamentaria concluye. Si introduce cambios, el proyecto deberá volver a la Cámara de los Diputados para una nueva votación.

En el caso de que se apruebe, la nueva ley electoral italiana tendrá:

Una prima de mayoría: La lista o coalición que obtenga al menos el 42 % de los votos recibirá una prima de 70 diputados y 35 senadores para facilitar la gobernabilidad. Si no alcanza ese umbral en ambas cámaras, la prima no se aplicará.

Límite a la mayoría: La fuerza ganadora no podrá superar los 220 escaños en la Cámara de los Diputados ni los 113 en el Senado gracias a la prima. Los representantes elegidos en el extranjero quedan fuera de ese límite.

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Fin de los distritos uninominales: Se eliminan las circunscripciones uninominales de la pasada ley. Todo el sistema pasa a basarse en listas plurinominales cerradas, sin voto preferencial.

La nueva ley elimina la obligación de garantizar la alternancia o el equilibrio entre hombres y mujeres en las listas electorales, una de las novedades más controvertidas del texto.

Norma antifragmentación: Los votos de los partidos de una coalición que no superen el 3 % no computarán para el resultado nacional de la coalición.

Se mantienen los umbrales electorales: Las coaliciones necesitarán el 10 % de los votos y cada partido el 3 % para participar en el reparto de escaños. No obstante, en cada coalición el partido más votado entre los que no lleguen al 3 % podrá seguir computando para la coalición.

Candidato a primer ministro: Cada partido o coalición deberá indicar antes de las elecciones quién es su candidato a primer ministro, aunque su nombre no aparecerá en la papeleta.

Voto de quienes viven temporalmente fuera de su municipio: Los ciudadanos desplazados por estudios, trabajo o motivos de salud podrán votar por primera vez desde su lugar de residencia temporal, siempre que cumplan los requisitos de permanencia y soliciten la inscripción dentro de los plazos establecidos.