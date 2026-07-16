Merz quiere impulsar "enérgicamente" el Corredor SurH2 para traer hidrógeno verde a Europa

"Hemos acordado que, junto con Italia, impulsaremos enérgicamente este proyecto, así como otros proyectos bilaterales", afirmó Merz al aludir, entre otros, a uno de los temas de cooperación que abordó junto al jefe de Estado argelino, cuyo país es uno de los principales proveedores de gas con destino a Europa.

"El gasoducto de hidrógeno que se prevé que atraviese el Mediterráneo pasando por Italia hasta Alemania es uno de los proyectos de gran interés para ambas partes", abundó el jefe del Gobierno alemán en alusión al 'Corredor SurH2'.

Según Merz, "Argelia ya ha realizado en los últimos años una contribución muy importante a la seguridad del suministro energético de Europa" y es "el segundo proveedor de gas por gasoducto de la Unión Europea".

Pero "queremos también que se produzca la exportación de hidrógeno entre Argelia y Europa, y entre Argelia y Alemania", enfatizó el canciller.

Según describió Tebún al 'Corredor SurH2', esa iniciativa se trata de un "proyecto faro" para impulsar las energías renovables y, en particular, las relaciones económicas entre Argelia y Alemania.

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Dicho proyecto, que prevé un gasoducto de 3.300 kilómetros desde el norte de África hasta Italia, Austria y Alemania, fue impulsado en enero de 2025 con la firma una declaración de intenciones para la construcción del corredor.

Al 'Corredor SurH2' alude directamente, en su apartado "cooperación económica, comercial y energética", la declaración conjunta de sendos países emitida tras la reunión de ambos líderes.

El documento se pronuncia en favor de una "agenda estratégica" para la relación entre Alemania y Argelia.

"Las dos partes expresan su deseo de hablar del futuro de la cooperación sobre energía, transición energética, infraestructura, sector tecnológico, transporte, sector sanitario y farmacéutico, minerales críticos, agricultura e industria", indicó la declaración germano-argelina.

El texto incluye, además, el deseo de ambos países de intensificar vínculos culturales, científicos y los relacionados con la cooperación en materia de migración, seguridad y defensa.

Por su parte, Tebún también aludió en Berlín junto a Merz al papel creciente de actores económicos alemanes en la economía argelina.

Argelia y Alemania mantienen vínculos comerciales valorados en unos 3.600 millones de euros, según datos de 2023 del Ministerio de Asuntos Exteriores.