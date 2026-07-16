Ministro subraya el apoyo de España para un crecimiento económico sostenible en Ucrania

Lo hizo en el marco de la primera reunión del Consejo Empresarial España-Ucrania, celebrado por las Cámaras de Comercio de ambos países.

"España mantiene un compromiso firme con el apoyo a Ucrania, no solo para superar los retos inmediatos derivados de la guerra, sino también para sentar las bases de un futuro resiliente, moderno y próspero", dijo Cuerpo.

"La reconstrucción no consiste únicamente en reconstruir lo dañado; se trata de crear las condiciones para un crecimiento sostenible, la integración económica y la competitividad a largo plazo", agregó.

En este sentido, subrayó que iniciativas como el Consejo Empresarial España-Ucrania "son esenciales, porque crean una plataforma estructurada de diálogo entre las empresas y las autoridades públicas y permiten conocer de primera mano las oportunidades, inquietudes y retos a los que se enfrentan las empresas sobre el terreno".

Ese consejo es un foro empresarial concebido para reforzar las relaciones económicas entre ambos países y favorecer la participación de las empresas españolas en los procesos de inversión, modernización y reconstrucción de Ucrania.

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Además, aspira a convertirse en un instrumento estable de diálogo entre las comunidades empresariales de ambos países, que traslade propuestas a las administraciones públicas.

El ministro ucraniano de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, Oleksí, Sobolev, se refirió a los numerosos proyectos estratégicos en los que están inmersas las empresas y cómo se ha convertido en un auténtico partenariado.

El presidente del Grupo Oesía, multinacional tecnológica dedicada a la ingeniería de uso dual, declaró en calidad de presidente de la sección española del consejo que "España dispone de empresas con altas capacidades en seguridad, defensa y gestión de infraestructuras críticas, con disposición de impulsar la transferencia de conocimiento, la innovación conjunta y el desarrollo de capacidades industriales compartidas".

"En este proceso, nuestra mirada debe ser de largo alcance y aspirar a reconstruir Ucrania, pero también a edificar una economía más fuerte, una industria más competitiva y tecnológicamente más avanzada, lo que redundará en una Europa más segura”, aseguró.

Por su parte, Mijailo Bno-Airiian, vicepresidente de Asuntos Globales de MHP, empresa internacional del sector agroalimentario, y presidente de la sección ucraniana del consejo, subrayó que “las empresas ucranianas siguen invirtiendo, modernizando su producción y creando empleo pese a la guerra".

Agregó que las empresas ucranianas buscan ahora socios que aporten tecnología, conocimiento industrial y acceso a las cadenas de valor europeas, "una oportunidad en la que las empresas españolas pueden desempeñar un papel clave".

"España puede convertirse en uno de los principales aliados de Ucrania dentro de la Unión Europea. El éxito de este consejo no debe medirse por el número de reuniones celebradas, sino por las alianzas que construyamos, las inversiones que atraigamos, los proyectos que pongamos en marcha y los empleos que generemos en Ucrania y España", defendió.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ucrania, Gennadi Chizhikov, afirmó que Ucrania y España "cuentan con una sólida relación económica y un enorme potencial de colaboración en ámbitos estratégicos como la reconstrucción, las energías renovables, las infraestructuras, la agroindustria, la digitalización y la industria aeroespacial".

Según Jaime Montalvo, director Internacional de la Cámara de España, este encuentro inaugural "refleja el interés de Ucrania y España por construir alianzas estratégicas que contribuyan a la recuperación, la innovación y el crecimiento sostenible sobre la base de la cooperación empresarial entre las empresas de ambos países y el diálogo con los gobiernos de Ucrania y España”.