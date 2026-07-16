OMS: La sanidad debe incorporar a su planificación anual la preparación para calor extremo

Junto a este llamamiento, la oficina europea de la OMS publicó una nueva guía de recomendaciones para actualizar los planes nacionales frente al calor.

A pesar de que quedan semanas para que el verano en Europa termine, casi 10.000 personas ya han muerto por causas relacionadas con las altas temperaturas en sólo cinco países europeos, una trágica situación que es previsible que se repita si no se hace nada, en la medida en que Europa se calienta al doble del ritmo de la media mundial.

La principal novedad de la guía de la OMS es que plantea integrar el riesgo por calor en el funcionamiento ordinario de los sistemas de salud, en lugar de activar respuestas únicamente cuando se emiten alertas por altas temperaturas.

Esto permitiría la preparación previa de hospitales y centros de salud, contar con protocolos específicos para distintos sectores y tener listas campañas de comunicación y sistemas de alerta temprana.

Asimismo, se incentivaría una mayor participación de la población en la protección de las personas más vulnerables.

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En concreto, se trata de adaptar hospitales para soportar temperaturas muy elevadas, crear espacios refrigerados, garantizar agua y formar al personal para detectar precozmente golpes de calor.

Asimismo se plantea una coordinación automática entre la sanidad, los municipios y los servicios meteorológicos.