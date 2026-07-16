Países suramericanos acuerdan integrar y abaratar el transporte aéreo regional

Según informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo a través de un comunicado, la adopción de la Iniciativa para la Integración del Transporte Aéreo Suramericano (ITAS) será formalmente aprobada mediante una declaración que suscribirán los cancilleres de todas las naciones miembros del bloque: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

El documento consensuado por los equipos técnicos reconoce la necesidad de ampliar la conectividad aérea y dinamizar los flujos comerciales y de personas entre las distintas localidades de América del Sur.

Para ello, los Estados apuestan por el establecimiento de conexiones directas que generen eficiencia operativa y reduzcan los costos de traslado.

La meta de los países suramericanos es lograr una aviación civil "más eficiente e integrada", que actúe como motor para promover un crecimiento económico sostenible, impulsar el desarrollo de la industria del turismo, favorecer el intercambio cultural y cimentar una mayor unión entre los pueblos de la región.

La Cancillería uruguaya detalló que la consolidación de la iniciativa ITAS no será inmediata, sino que se llevará a cabo de manera "planificada, gradual y progresiva".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este proceso exigirá una estrecha coordinación entre la industria aeronáutica y las diferentes áreas competentes de los respectivos gobiernos.

El núcleo del proyecto radica en la asunción de compromisos estatales para lograr una armonización paulatina de las normas aplicables a la aeronavegación en la región.

El objetivo final a largo plazo es facilitar de tal forma el tránsito de personas y carga que, en un futuro, los vuelos entre estos países reciban exactamente el mismo tratamiento migratorio, aduanero y operativo que los vuelos domésticos.

En el marco de esta integración regional, el comunicado del Gobierno uruguayo también destacó el entendimiento firmado esta misma semana en Asunción entre las autoridades aeronáuticas de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

Dicho acuerdo paralelo establece las bases operativas para avanzar hacia la "plena libertad de los servicios de transporte aéreo" entre los cuatro países firmantes, un pacto de cielos abiertos que, según recalcó el Ministerio, se encuentra abierto a la adhesión del resto de las naciones de la región.