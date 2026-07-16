Partido de Leopoldo López apoya trabajo de opositores en marco de diálogo en Venezuela

"Respaldamos plenamente el trabajo de la Asamblea Nacional de 2015 para construir un espacio plural, institucional, inclusivo y representativo, donde se acuerden las condiciones para la reinstitucionalización, la reconciliación y la reconstrucción de nuestro país", indicó VP en su cuenta de X.

El grupo de exdiputados está liderado por Dinorah Figuera, quien visitó brevemente Venezuela en junio, luego de ocho años de exilio, tras atender una invitación hecha por el Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar la transición en el país caribeño.

La opositora regresó de nuevo a España, pero planea volver a Venezuela para dar continuidad a las conversaciones.

Figuera, quien defiende que es la "presidenta" de la AN elegida en 2015, viajó a Venezuela para desarrollar un "plan estratégico para la democracia" junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, con el "acompañamiento", según subrayó, de Estados Unidos.

Este jueves, Estados Unidos aplaudió la apertura de una vía de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y el grupo de exdiputados opositores, al considerar que representa un paso crucial en el proceso de "reconciliación política" y en la "recuperación" del país tras la devastación causada por los recientes terremotos.

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Al respecto, VP agradeció el apoyo de la Administración de Donald Trump para acompañar una ruta política que "conduzca a elecciones libres y materialice la transición hacia la democracia en Venezuela".

El pasado miércoles, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar la vía de diálogo que acordó el Parlamento y el grupo de opositores del Legislativo de 2015.

A esta reunión fueron convocados los partidos de la PUD -entre ellos VP- para "reunir información" sobre la vía de diálogo anunciada y "definir una posición pública al respecto". Sin embargo, aún se desconoce a qué conclusiones llegó el bloque opositor junto a Machado y González Urrutia.

En junio pasado, Figuera reconoció haber tenido "diferencias" con Machado, a raíz de su regreso al país para abordar una agenda de trabajo con el Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La Asamblea de 2015 y el chavismo mantienen una disputa institucional desde que la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año.

Aunque el oficialismo recuperó el control formal del Legislativo tras los comicios de 2020, un sector opositor continuó operando una estructura parlamentaria paralela, que ha tenido el control de activos de Venezuela en el exterior y ha contado con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.