Rusia ataca fábricas de drones de largo alcance en Kiev

El comunicado castrense confirma bombardeos contra la compañía logística Rapid, donde se fabrican, ensamblan y almacenan aparatos no tripulados de medio y largo alcance, además de sus componentes extranjeros, según la nota.

Además, el ejército ruso atacó durante la pasada noche el almacén de drones de la compañía radioelectrónica Kiev-1, donde se ensamblarían los drones Liuti y Leleka-100.

Los drones ucranianos de medio y largo alcance están haciendo estragos en la retaguardia rusa, las regiones ocupadas y la anexionada península de Crimea, y también en las refinerías en toda la Rusia Europea.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó hoy sobre un muerto y seis heridos en los bombardeos nocturnos con misiles contra la capital ucraniana.