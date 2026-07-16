Rusia derriba 375 drones ucranianos en casi una veintena de regiones y anexionada Crimea

Los aparatos no tripulados enemigos golpearon, entre otros, objetivos en las regiones de Moscú, Yaroslavl, Kaluga, Tver, Sarátov y Tula, según el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa ruso.

También atacaron las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, y las sureñas de Krasnodar, Volgogrado, Stávropol, Rostov y Smolensk, además de objetivos en los mares Negro y Azov.

En particular, en Sarátov, más de 800 kilómetros al sureste de Moscú, los drones enemigos causaron daños en la infraestructura civil de la ciudad de Engels, que acoge un aeródromo militar ruso, castigado en varias ocasiones por Kiev.

El gobernador, Román Busarguin, aseguró que, según datos preliminares, no se habrían producido heridos en el ataque contra dicha región.

El canal de Telegram Astra publicó fotos y vídeos de testigos oculares en los que se puede ver cómo uno de los drones alcanzó un edificio de viviendas.