Siria intercepta un cargamento de armas presuntamente para Hizbulá en la frontera con Irak

De acuerdo con la fuente, unidades especializadas interceptaron el envío antes de que abandonara territorio sirio.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el cargamento tenía como destino final el grupo chií libanés Hizbulá, al que la fuente oficial calificó de "milicia terrorista", tras atravesar territorio sirio, detalló el medio sirio.

Las autoridades no precisaron el punto exacto de la frontera donde se produjo la operación, ni el tipo o la cantidad de armas incautadas, y tampoco informaron de posibles detenciones relacionadas con el caso.

La zona fronteriza entre la provincia siria de Deir al Zur y la provincia iraquí de Al Anbar, donde se encuentra el paso de Bukamal-Al Qaim, ha sido escenario de operaciones similares en los últimos meses.

En diciembre pasado, las autoridades sirias anunciaron la incautación de misiles antiaéreos SAM-7 ocultos en una vivienda de Bukamal, en una operación que, según fuentes de seguridad, estaba vinculada a redes de contrabando afines a Hizbulá y a Irán.

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Desde la caída del expresidente Bachar al Asad en diciembre de 2024, el nuevo Gobierno sirio ha reforzado los controles fronterizos con el objetivo de impedir las rutas utilizadas para el traslado de armamento iraní a través de Irak y Siria con destino al Líbano.

Según distintas informaciones oficiales, Damasco evita habitualmente identificar públicamente a los responsables de cada intento de contrabando.