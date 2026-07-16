Unos 9.000 extranjeros detenidos en Sudáfrica en dos semanas por violar la ley migratoria

En un comunicado que recogen este jueves medios locales, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) informó de que, junto con la Autoridad de Gestión de Fronteras (BMA) y otras agencias gubernamentales, "ha intensificado sus esfuerzos en materia del control de la inmigración".

En los últimos catorce días, los agentes detuvieron a 8.896 ciudadanos extranjeros, detalló el SAPS.

"Algunas de estas personas también se enfrentan a cargos adicionales por delitos graves y violentos, incluyendo asesinato, violación y posesión de armas de fuego sin licencia", así como actividades de minería ilegal, destacó.

Para las fuerzas de seguridad, "estas cifras reflejan el compromiso del Gobierno de actuar con firmeza contra la inmigración ilegal y los delitos relacionados con ella en todo el país".

Entre los detenidos hay más de 800 indocumentados arrestados en diferentes operaciones la pasada semana en la provincia de Gauteng (norte), en ocasiones con el apoyo de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF).

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Pese a estos arrestos, la comisaria nacional en funciones del SAPS, teniente general Puleng Dimpane, reiteró "una severa advertencia contra la intimidación y el acoso ilegales a ciudadanos extranjeros".

La tensión en Sudáfrica ha aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos contra migrantes africanos y protestas antiinmigración, que culminaron el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a la calle en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que los indocumentados abandonasen el país.

Los grupos antiinmigración culpan a estos migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La crisis ha llevado a países como Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.