Uruguay registra el mayor índice de pobreza en mujeres de la región en 2024, según ONU

En Uruguay, por cada 100 hombres viviendo en la pobreza hay 154 mujeres, según este informe, cuyo dato se basa en información estimada por Cepal para 11 países de América Latina.

La presentación de estos datos estuvo a cargo de Jenny Segovia, encargada de la Unidad Especializada en Género del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, y Natalia Reyes, responsable del Sistema de Información de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El estudio analiza que si bien en Uruguay la pobreza monetaria se elevó en 2020 para ambos sexos por la pandemia, en 2024 regresó a los niveles habituales, siendo siempre superior para las mujeres.

Durante ese año, 12,7 % de las mujeres en Uruguay no contaban con ingresos propios.

Además, las mujeres asumen una carga total de trabajo de 54,5 horas semanales y dedican el 14,8 % de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

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La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, recordó que si bien en 2025 el 75 % de los nuevos puestos de trabajo fueron para mujeres, "sigue existiendo una brecha y la autonomía económica de las mujeres es fundamental para lograr otras autonomías".

Marcelo Bisogno, director técnico del Instituto Nacional de Estadística, valoró la importancia de estos datos y cómo los resultados cambian al verlos con perspectiva de género: "Usted nombra una variable y la perspectiva de género la dicotomiza de una forma radical".

Las autoridades resaltaron con preocupación el dato que muestra que "en Uruguay la incidencia de la pobreza en la población afrodescendiente es el doble que en la población no afrodescendiente": del 16,7 % al 30,5 %.

Entre otros indicadores, el estudio ubica a Uruguay en séptimo lugar al comparar las tasas de feminicidio en la región, con una tasa que se ubicó en 2022, 2023 y 2024 entre 1,3 y 1,6 cada 100.000 mujeres, entre 22 y 28 víctimas anuales.

Sobre este punto, Xavier manifestó preocupación por indicadores que no han mejorado.

"Las políticas públicas tienen que seguir orientándose a remover las causas estructurales y a promover una sociedad con mayor igualdad, porque es la única forma en la que podemos llegar a tener posibilidades de mitigar esos números tan cruentes", manifestó.