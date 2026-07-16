Vietnam detiene a tres editores de un libro sobre el héroe nacional Ho Chi Minh

Los tres detenidos son la directora, el jefe del consejo editorial y el redactor jefe de la Editorial Asociación de Escritores, quienes participaron en la "edición, revisión, publicación y promoción" del libro 'Historias con Thanh: un nuevo relato de luz', según información de las autoridades citada por la prensa oficialista.

La Policía determinó que el manuscrito distorsiona la historia de los movimientos revolucionarios de Vietnam, así como las políticas y directrices del Partido y del Estado, a la vez que insulta al líder revolucionario Ho Chi Minh, así como a otros líderes vietnamitas, recoge este miércoles el portal Vietnam+.

Según la mencionada investigación, los tres detenidos han "elaborado, almacenado, distribuido o difundido información, documentos u objetos destinados a sabotear al Estado de la República Socialista de Vietnam", según lo estipulado en el artículo 117 del Código Penal, una de las normativas más utilizadas contra la disidencia y la libertad de expresión en Vietnam.

Ho Chi Minh (1890-1969), el líder revolucionario más importante vietnamita, fue el primer presidente de la República Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte), desde 1951 y hasta su muerte, y aún hoy es venerado por la mayoría de la población vietnamita.

Pese a la oposición del héroe nacional a la creación de templos y estatuas en su nombre, seis años después de su muerte, tras la victoria del norte comunista sobre el sur proestadounidense en la guerra, se construyó en Hanói el mausoleo en el que yacen sus restos, convertido en uno de los grandes atractivos de la capital.

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Vietnam es uno de los países más represores del mundo con la libertad de prensa y de expresión y desde hace años castiga con prisión a disidentes por difundir críticas, consideradas por las autoridades como un delito de propaganda contra el Estado.

Reporteros Sin Fronteras coloca a Vietnam en el puesto 174 entre 180 países en su Índice de Libertad de Prensa, mientras que al menos 160 activistas están encarcelados en Vietnam de manera arbitraria, según Human Rights Watch.