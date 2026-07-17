Aerolínea jordana se prepara para reanudar vuelos a Saná tras ataque y exigencias hutíes

La televisión jordana Royal TV informó de que Royal Jordanian está finalizando los trámites para reanudar sus vuelos a Saná, sin aportar un calendario específico.

Por su parte, una fuente de los hutíes celebró esta medida en declaraciones a la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes, aunque afirmó que el regreso de las operaciones no debe estar condicionado.

Añadió que la exigencia del movimiento, respaldado por Irán, es que el aeropuerto internacional de Saná reabra a todos los destinos "sin excepción", al tiempo que rechazó que se tomen medidas que puedan revertirse bajo presión de Arabia Saudí, que lidera una coalición militar que controla el espacio aéreo del Yemen.

Esto se produce después de que el Ejército yemení, apoyado por Arabia Saudí, bombardeara el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, pero los hutíes acusaron a Riad de llevar a cabo el ataque y atacaron territorio saudí a modo de respuesta.

El aeropuerto de Saná ha sido el centro de una larga disputa desde que la coalición liderada por Arabia Saudí impuso restricciones al tráfico aéreo tras su intervención en la guerra civil del Yemen en 2015, un año después del conflicto entre el Gobierno internacionalmente reconocido y los hutíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los vuelos comerciales estuvieron prácticamente suspendidos durante años hasta que se reanudaron unos servicios limitados en 2022 en virtud de una tregua mediada por la ONU, principalmente entre Saná y Jordania.

Además, el aeropuerto sigue siendo uno de los principales puntos de desencuentro en los esfuerzos por ampliar el acceso humanitario y avanzar en las negociaciones de paz en el Yemen, ya que el Gobierno yemení acusa a los hutíes de querer utilizar las instalaciones en beneficio de Irán y para sus intereses militares.