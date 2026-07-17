Con 8 nuevos casos, El Salvador registra 47 contagios importados por sarampión

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal reportan que estos contagios se registraron en la semana 26 del año en curso, que va del 22 al 28 de junio, y se descarta la transmisión local en el país centroamericano, donde tampoco se reportan muertes a causa de la enfermedad.

El Salvador no presenta transmisión local de la enfermedad desde hace casi tres décadas, según las autoridades y especialistas.

Los funcionarios de Salud no han brindado, por el momento, detalles sobre los contagios registrados hasta ahora y aseguran que son todos importados.

El Salvador comenzó el pasado 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a bebés de seis a once meses, con el objetivo de prevenir los contagios locales.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre las semanas epidemiológicas 1 y 25, finalizada el 27 de junio del 2026, la Región de las Américas notificó 22.974 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, lo que supone un aumento del 181 % en comparación con el mismo periodo de 2025, además de 39 muertes por la enfermedad.

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México (11.820), Guatemala (7.067), Estados Unidos (2.134) y Canadá (1.079) concentraron la mayor parte (96 %) de los casos confirmados, indicó la OPS.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.