Dos sismos, de 5 y 7,4, sacuden Guatemala sin reporte de víctimas pero sí de alarma

El temblor más fuerte, de magnitud 7,4, ocurrió a las 8:48 hora local (14:48 GMT) con epicentro en el océano Pacífico frente a las costas del departamentos (provincias) guatemaltecos de Quetzaltenango y San Marcos (oeste), y de Tapachula (México), según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En un primer momento, el Insivumeh informó que este sismo había sido de magnitud 5,6.

A esa misma hora se registró en el sur de México, cerca de frontera con Guatemala, un terremoto de 7,4 que llevó al Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina mexicana (CAT-SEMAR) a activar una alerta de tsunami para las costas de ambos países.

El movimiento telúrico de 7,4 en Guatemala obligó al presidente guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo.

Arévalo de León pidió tranquilidad a sus conciudadanos y recomendó desalojar de forma ordenada los edificios para no exponerse a riesgos ante eventuales réplicas.

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La secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, explicó en un mensaje publicado en las cuentas oficiales de la institución que "inmediatamente se sintió el sismo" el ente científico rectificó los datos, y confirmó que el movimiento telúrico se sintió en zonas lejanas como el departamento norteño de Alta Verapaz.

Ogaldes señaló que, debido a la naturaleza súbita del evento, "automáticamente se sube el nivel de alerta" a anaranjada (de prevención), ante la alta probabilidad de que ocurran réplicas.

"De momento no tenemos reportes de daños a personas", afirmó la secretaria, quien sin embargo detalló que en redes sociales y evaluaciones preliminares ya se registran "daños en infraestructura", así como "daños leves en viviendas en Santa María de Jesús y algunos derrumbes en San Marcos".

El otro temblor, de magnitud 5, ocurrió antes, a las 7:20 hora local (13:20 GMT) con epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con el Insivumeh.

Los temblores se sintieron con fuerza en varias regiones del país centroamericano.

Además de la sede del Ejecutivo, diversas empresas privadas e instituciones públicas, entre ellas el Congreso de la República, en la capital, evacuaron sus instalaciones hacia los puntos de reunión asignados como medida de precaución.

En un primer momento, la Conred de Guatemala no emitió una alerta de tsunami a raíz de los temblores en este país.