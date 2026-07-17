Ente paraguayo ofrece en alquiler propiedad cuyo nombre recuerda a finca de Pablo Escobar

El secretario general de la Senabico, Santiago Arza, dijo este viernes al diario local ABC Color que la propiedad está en alquiler desde el pasado 14 de julio por unos 1.500 dólares mensuales, o 9.091.170 guaraníes a la tasa de cambio de esta jornada del Banco Central del Paraguay (BCP).

El funcionario indicó que se podría aceptar un monto menor siempre que no sea "irrisorio".

Arza señaló que la propiedad, con acceso privado a un lago artificial, solo puede tener uso "particular" y que el contrato de alquiler prohibirá su explotación comercial.

"Está establecido que la persona que eventualmente sea adjudicada con el contrato de alquiler tiene la prohibición de utilizarlo con fines comerciales, es simplemente para uso particular de quien sea adjudicado", aclaró.

De igual manera, explicó que la Senabico recibirá ofertas para rentar la propiedad en sobres cerrados hasta el próximo 31 de julio a las 10:00 horas locales (14:00 GMT).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La quinta 'Nápoles', ubicada en el departamento de Alto Paraná (este), que limita con Brasil y Argentina, fue incautada durante el Operativo Berilo de 2018, que dejó una treintena de detenidos, entre ellos Cabaña.

Además del muelle al lago Yguazú -que se formó artificialmente en la década de 1970 para represar el río homónimo como un reservorio de agua para el caudal de la Central Hidroeléctrica de Acaray-, la propiedad tiene amplias zonas verdes, recreativas y espacios destinados a plantaciones o huertas.

La Hacienda Nápoles, antigua propiedad del capo colombiano Pablo Escobar está ubicada en el centro de Colombia, cerca a la Isla del Silencio, en el río Magdalena, y es conocida por haber albergado el zoológico privado del narcotraficante.