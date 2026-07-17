La Fiscalía de Bolivia reporta 48 víctimas de la violencia machista en lo que va del año

Los 48 casos se registraron entre el 1 de enero y el 16 de julio, 17 de ellos en el departamento de La Paz, según un cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público.

Otros nueve feminicidios ocurrieron en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, ocho en Cochabamba, cinco en Oruro, tres en Chuquisaca e igual número en Potosí, dos en Tarija y uno en el departamento amazónico de Beni, según la misma fuente.

El caso más reciente ocurrió en la ciudad de Potosí, capital de la región homónima, donde la víctima falleció el jueves tras una discusión con su concubino, un hombre de 32 años, quien presuntamente la hirió con un arma blanca en la pierna, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Tras herirla, el hombre llevó a la víctima a un hospital, pero se negó a dar información sobre lo sucedido al personal de salud y retornaron a su domicilio, donde la mujer murió y su cuerpo fue hallado posteriormente por su inquilina, quien hizo la denuncia correspondiente.

El Ministerio Público precisó que el hombre fue aprehendido y continúan las investigaciones para aclarar este suceso.

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Desde enero hasta el pasado 15 de junio, la Fiscalía registró 19.541 denuncias por delitos relacionados a la ley 348, la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente en el país desde 2013.

Esta norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla "antihombres", lo que fue rechazado sobre todo por activistas que han alertado de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

El año pasado, en Bolivia se reportaron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la ley 348.