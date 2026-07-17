La Justicia de EE.UU. fallará la próxima semana sobre la fusión de Paramount y Warner

El Tribunal Federal de California, que supervisa la impugnación presentada esta semana por 12 fiscales generales, liderados por los de California y Nueva York, escuchó los argumentos de ambas partes en una audiencia que se celebró en la ciudad de Oakland.

Se espera que la sentencia sobre esta solicitud se emita antes del 22 de julio.

La demanda busca frenar la fusión entre los dos conglomerados de medios, al argumentar que la operación incumple la sección 7 de la Ley Clayton, que prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de un monopolio.

La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la denuncia de los 12 estados se sumó el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), una de las agrupaciones más populares que agrupa a cerca de 20.000 miembros de la mayor industria del cine del mundo, alegando que esta polémica fusión provocará una pérdida masiva de empleos orientada a recortar costes operativos ante la drástica reducción de competidores en el sector.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) aprobó el pasado junio la compra de Warner, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de contenido en línea ('streaming') y producción de contenidos.

El DOJ incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de 'streaming' y medios digitales.

No obstante, la Unión Europea todavía está revisando el acuerdo para su aprobación, según las normas de competencia en el mercado europeo, y la fecha límite provisional está fijada para el 22 de julio.