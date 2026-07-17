La 'Pasarela Andina', un escaparate para la moda y la reactivación económica de La Paz

La iniciativa, que incluyó un desfile de modas y un mercadillo callejero, es parte de la agenda programada por la Alcaldía de La Paz por el 217 aniversario de la gesta libertaria de esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, que se recuerda este mes, dijo a EFE el jefe de la Unidad de Economía Solidaria, Popular y Desarrollo Rural, Mijail Flores.

"Hoy (viernes) tenemos la 'Pasarela Paceña Andina' (...) que va a mostrar lo que es moda, diseño y costura de nuestros productores locales paceños que trabajan de forma innovativa, trabajan de forma manual y otros semi industrial", explicó Flores.

El funcionario, cuya oficina depende de la Secretaría Municipal de Ciudad Productiva, señaló que la Alcaldía busca "volver a reactivar la economía" de la ciudad, que quedó golpeada por las siete semanas de bloqueos de carreteras entre mayo y junio, mediante diversas actividades, como la pasarela.

"La gente estaba cansada, encerrada (durante los conflictos) y hoy ya está saliendo a estos espacios donde puede encontrar diferente ropa y ver cultura y nuestro arte paceño", agregó.

En la feria participaron 40 productores locales, incluidos artesanos y microempresarios, que exhibieron ropa y accesorios con detalles andinos, como aguayos, los textiles multicolores tejidos por indígenas.

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También hubo ropa tejida a mano, carteras y billeteras de cuero, artesanías de madera y muñecos tejidos al estilo de los amigurumi japoneses, que son figuras pequeñas y medianas de ganchillo, además de aretes con figuras de danzas folclóricas bolivianas, o de la cultura popular de La Paz.

La marca Plagas presentó unas originales chaquetas de denim que en la espalda llevan pintados a mano personajes del folclore boliviano, como los osos de la diablada, o las waca tokoris de la danza que es una sátira de las corridas de toros popularizadas en el altiplano boliviano desde la colonia.

Algunos de estos productos, además de sacos de fibra de alpaca, accesorios y la ropa tejida fueron exhibidos por numerosas modelos en la 'Pasarela Paceña Andina', que se inauguró con un primer cuadro de cholitas, las emblemáticas mujeres aimaras de La Paz.

Poco más de una decena de cholitas modelos mostraron la elegancia y las nuevas tendencias de la moda con colores vivos para estas mujeres, cuya vestimenta tradicional consiste en una blusa, amplias polleras, el sombrero bombín y el largo cabello recogido en dos trenzas.

Uno de los promotores de la iniciativa fue el diseñador Jesús Calle Maceda, quien en su discurso de apertura destacó la diversidad y la calidad de la "mano de obra paceña", además del efecto multiplicador que supone la actividad de los microempresarios y artesanos para la economía.

"Apoyemos lo nuestro, primero está Bolivia", afirmó Calle.

La actividad se complementó con las presentaciones de ballets folclóricos bolivianos que mostraron las danzas del tundiqui, el huayño y la morenada.