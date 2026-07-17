La producción industrial en EE.UU. creció un 0,1 % en junio

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue el 1,1 % superior y creció un 4 % en el segundo trimestre del año.
La producción manufacturera se mantuvo sin cambios en junio, después de haber aumentado el 0,1 % en mayo.
El índice de manufacturas de bienes duraderos cayó el 0,1 %, mientras el de bienes no duraderos aumentó un 0,2 %, impulsado sobre todo por un alza del 2,1 % en la producción de derivados del petróleo y del carbón.
El sector minero creció el 0,4 % en el sexto mes del año, tras avanzar también en abril y mayo.
La producción de servicios públicos también aumentó el 0,4 %, con un incremento en la electricidad que compensó una caída en el gas natural.
La tasa de utilización de la capacidad en la manufactura bajó una décima, hasta el 75,7 %. En minería, la tasa subió a 87,4 %, mientras que en servicios públicos avanzó a 69,5 %.
La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, se mantuvo en el 76,1 %, sin cambios frente a mayo, y quedó un 3,3 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo, según la Fed.