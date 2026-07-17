La UE desarrolla iniciativas para fortalecer respuesta a desastres climáticos en el Caribe

En una conferencia regional en Barbados, André explicó que las nuevas iniciativas UE-Caribe están diseñadas para centrarse en gran medida en mejorar los pronósticos meteorológicos, los servicios climáticos, la logística regional y la cooperación público-privada para la respuesta y recuperación ante desastres.

André detalló que el plan también incluye apoyo estructural directo para organismos regionales, entre ellos, la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres y el Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología, con el fin de fortalecer los sistemas de gestión del riesgo de desastres.

André enfatizó que mediante un diálogo con la primera ministra de Barbados, Mia, Mottley y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se consolidó el trabajo conjunto, aunque "no solo para recuperarnos de los desastres, sino también para anticiparlos, fortalecer la preparación y construir una resiliencia duradera".

"Cuando hablamos de resiliencia, sabemos que la resiliencia comienza, más que cualquier otra cosa, en el hogar; comienza con las personas", expresó André en su ponencia 'Impulsando la resiliencia comunitaria sostenible mediante la responsabilidad compartida'.

Ejemplos de resiliencia que mencionó André fueron el vecino que cuida de los ancianos que viven cerca, la comunidad pesquera que entiende cuándo el mar está cambiando, el maestro que prepara a los niños, y los niños que, a su vez, preparan a sus padres.

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"Las comunidades son siempre las primeras en responder. Son las primeras en experimentar el desastre y las primeras en comenzar y poner en marcha la recuperación", destacó.

Por ello, André señaló que la adaptación climática eficaz no puede gestionarse únicamente desde oficinas administrativas, sino que debe comenzar sobre el terreno con los ciudadanos comunes.

"Las comunidades conocen exactamente sus vulnerabilidades, conocen sus fortalezas. Nuestra responsabilidad es escucharlas colectivamente y convertir su experiencia en mejores políticas y una mejor preparación", reflexionó.

André terminó diciendo que ninguna entidad por sí sola puede hacer frente a la crisis climática y añadió que "la respuesta no vendrá de un solo gobierno, de una sola organización y, ciertamente, tampoco de un solo socio internacional".

En ese sentido, afirmó que la ayuda "vendrá de la colaboración, de la responsabilidad compartida y de escuchar a las personas cuyas vidas desean proteger en primer lugar".

"La Unión Europea sigue siendo un socio confiable y de largo plazo para Barbados y el Caribe", apuntó.