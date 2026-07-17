Los suicidios en Uruguay descendieron en 2025 en comparación al año anterior

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud Pública informó que en 2025 fallecieron 668 personas por suicidio, lo que representa una tasa del 19,16 cada 100.000 habitantes.

De ese total, el 79 % fueron hombres y el 21 % mujeres, y las mayores tasas se concentraron en los grupos de mayores de 80 años y entre los adultos de 30 a 34 años.

Los datos fueron presentados por la directora general de Salud, Laura Llambí, quien manifestó preocupación por el aumento de casos en menores de entre 10 y 14 años, con siete suicidios en 2025.

Por otro lado, hubo 6.140 intentos de suicidios y quienes lo intentaron fueron 5.144 personas, de las cuales el 72 % fueron mujeres.

Llambí detalló a la prensa que la cartera tiene una estrategia de cara a los siguientes cuatro años que está enfocada "en el manejo de la comunicación responsable de este fenómeno, el manejo de la posvención, que es todo lo que sucede después de que ocurre un suicidio, y también lo que es la interseccionalidad".

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Asimismo, pidió hablar de forma cautelosa sobre este "leve descenso" de casos, ya que necesita sostenerse en el tiempo para convertirse en una tendencia, lo cual "es apenas esperanzador".

"Es un descenso, pero no vamos a hacer ningún análisis más que decir eso, que es un descenso, que si miramos la última década estamos en un número más bajo y que vamos a seguir trabajando para mantenerlo", expresó.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que estos datos "son importantes porque orientan la política pública", pero que "detrás de cada número hay una persona, hay una trayectoria vital interrumpida, hay una familia y hay una comunidad profundamente afectada".