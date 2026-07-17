Los venezolanos que atravesaron su país para ser intérpretes de inglés tras los terremotos

Carlos, un entrenador de fútbol de 37 años, salió del oeste del país, desde la ciudad San Cristóbal, estado Táchira (limítrofe con Colombia), a más de 800 kilómetros de distancia en vehículo, mientras que Israel, de 24, atravesó unos 700 kilómetros desde el este, en la ciudad de San Félix, estado Bolívar (fronterizo con Brasil).

Ambos tomaron la decisión de ayudar luego de ver vídeos en redes sociales de la catástrofe, sobre todo en el estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas, semejante a una escena de guerra como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, que dejaron al menos 4.930 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y cuantiosos daños materiales.

Primero trabajaron con rescatistas del Reino Unido y ahora son el puente comunicacional entre pacientes venezolanos y el personal médico del hospital de campaña británico instalado en Caraballeda, una de las localidades más destruidas por los terremotos.

Carlos se trasladó motivado por los recuerdos de los fines de semana que pasó junto a su familia en la playa Los Corales de Caraballeda, cuando vivió por casi tres años en la vecina Caracas. Gracias a un aventón llegó a La Guaira el 26 de junio.

Ese día colaboró con un equipo de Protección Civil y pasó la noche en las gradas de un estadio.

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Su trabajo como intérprete comenzó al día siguiente, cuando vio que un grupo preguntaba en inglés a unos militares venezolanos y otras personas dónde podía instalar su base de operaciones pero "nadie entendía", por lo que se acercó y ofreció traducirles.

Inmediatamente lo "acogieron como parte del equipo", dijo a EFE.

De momento, su permanencia en La Guaira se prolongará hasta el próximo 14 de agosto, cuando el Equipo Médico de Emergencia del Reino Unido (UK EMT) tiene previsto retirarse, y si bien aún no ha decidido qué hacer luego, reconoce que necesita volver unos días a casa para reencontrarse con su familia.

A Israel, en tanto, siempre le han gustado los idiomas, principalmente el inglés, que estudió un tiempo en un instituto y luego por su cuenta, y al ver vídeos de la llegada de equipos internacionales, supo al instante en qué podía ayudar.

Salió hacia La Guaira el 28 de junio en la noche y llegó al día siguiente con un grupo de mineros de Bolívar, que le dieron un casco y un chaleco.

Como Carlos, él coincidió con el equipo de búsqueda y rescate británico, del que admira "la solidaridad y el compañerismo", y ahora está en el hospital.

Su propósito, según dijo a EFE, es "ayudar a las personas y comunicar un mensaje de esperanza, de vida y de fe".

"Sabía que algún día iba a servir para algo", expresó Israel en referencia a sus estudios del inglés, que profundiza ahora, cuando ha tenido el reto de traducir la jerga médica.

Mientras ayuda, Israel ejerce lo que "desde pequeño siempre" ha querido ser: intérprete, y está dispuesto a volver a serlo en el futuro, incluso también del japonés, aunque "hasta cierto nivel".

También quiere desarrollar su pasión por la fotografía y está recibiendo el apoyo del equipo de búsqueda y rescate del Reino Unido, que anunció una recaudación "para comprarle una cámara a Israel", quien "demostró una valentía increíble durante la respuesta" al doble terremoto.

Por su labor, el joven intérprete también recibió una carta de agradecimiento en nombre de la Corona británica.