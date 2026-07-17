Lula invita a Trump a explicar públicamente el nuevo arancel del 25 % contra Brasil

En un evento en Río de Janeiro, el mandatario progresista evitó pronunciarse sobre la medida anunciada por el Gobierno de Estados Unidos y afirmó que solo hablará "cuando Trump hable".

"Voy a esperar para hablar del 'tarifazo', (lo haré) cuando Trump lo haga. Cuando Trump hable, yo hablaré. Si Trump no habla, no hablaré porque vamos a demostrar que, en lo que respecta a Brasil, nadie gana mintiendo", expresó.

Además, aprovechó su intervención para aclarar brevemente que el país suramericano no permite "que ningún país del mundo le falte el respeto".

"Este país necesita estar de cabeza erguida porque no acepta que ningún otro país del mundo le falte el respeto. Nosotros queremos respeto, de la misma forma que respetamos a todo el mundo", exclamó.

Con todo, el líder progresista ya realizó diversas publicaciones en sus redes sociales tras el anuncio del nuevo gravamen, en las que calificó la decisión de Washington como "injusta e ilegal" y advirtió que "la soberanía no se negocia".

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La imposición de este nuevo arancel es el resultado de una investigación llevada a cabo por la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR, por sus siglas en inglés), que concluyó que existen prácticas brasileñas que perjudican a las empresas estadounidenses.

Sin embargo, la Administración Trump determinó eximir del gravamen a unos 2.100 productos estratégicos procedentes del país suramericano, entre los que se incluyen la carne, el café, el petróleo y las tierras raras.

Pese a las exenciones, el Gobierno brasileño anunció que activará los trámites previstos para adoptar represalias comerciales recogidas en la llamada 'Ley de Reciprocidad'.

Esta legislación se aprobó en abril de 2025 por el Parlamento brasileño, en medio de la guerra comercial iniciada por el republicano.

En el caso de Brasil, esa ofensiva arancelaria tuvo parte de motivación política, ya que Trump alegó entonces que los aranceles eran una represalia por el juicio en el que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), su aliado, fue condenado por golpismo.