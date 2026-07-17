México cancela alerta de tsunami tras terremoto que sacudió el sur del país

La dependencia naval tomó la determinación luego de analizar el comportamiento y las observaciones del nivel del mar en las zonas costeras más cercanas al epicentro, confirmando que ya “no se esperan variaciones significativas” en el oleaje.

A pesar del levantamiento de la alerta de tsunami, la Marina recomendó a la población y a las autoridades civiles mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales que, tras conversar con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, no se reportan daños materiales ni víctimas hasta el momento.

La mandataria precisó que el Gobierno continúa realizando recorridos de supervisión en el territorio para evaluar la integridad estructural de las viviendas y coordinar cualquier medida preventiva con las comunidades afectadas.

No obstante, autoridades estatales de protección civil reportaron a una mujer gravemente lesionada al arrojarse desde el segundo piso de un inmueble durante el sismo, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tapachula.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 hora local con un epicentro localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, y con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos definitivos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La fuerte sacudida provocó el desalojo masivo e inmediato de oficinas públicas, comercios y viviendas en diversas localidades chiapanecas, incluyendo el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas, donde la población abandonó los inmuebles ante la ausencia de una alerta sísmica audible.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ordenó la suspensión temporal de las actividades administrativas como medida de seguridad, mientras que en el estado vecino de Oaxaca el gobernador Salomón Jara reportó saldo blanco tras activar los protocolos estatales de revisión en la infraestructura estratégica.