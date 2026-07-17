Milán se deja un 0,94 % por las tecnológicas y el 'sorpasso' de Nvidia

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,94 %, hasta los 54.547,76 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 376 millones de acciones por un valor de 4.427 millones de euros (unos 5.062 millones de dólares).

Los accionistas siguieron con interés el desarrollo de las tensiones en Oriente Medio y otras partes del mundo, así como la noticia de que Apple ha superado en Wall Street al gigante de los chips Nvidia como la empresa más valiosa del mundo.

De este modo las compañías italianas más penalizadas fueron el fabricante de cables Prysmian, que se devaluó un 4,53 %, y Stmicroelectronics, que perdió un 4 % de su valor.

Les siguieron a la baja la cementera Buzzi (-3,24 %), el coloso del motor Stellantis (-3,12 %), la firma de moda Moncler (-2,76 %), la red de cobros Nexi (-2,55 %) y el banco Unicredit (- 2,48 %).

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Mejores resultados recogieron los títulos del influyente sector energético, que lideró los números verdes: la red Terna subió un 2,88 %, la gasística Snam un 1,7 %, el gigante Enel un 1,64 %, Italgas un 1,46 % y la siderúrgica de petroleras Tenaris, un 1,14 %.