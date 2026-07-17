Oposición nicaragüense respalda extradición a Italia de asesino de Aldo Moro en 1978

"Ruta del Cambio reafirma, de manera clara e inequívoca, su respaldo a la extradición inmediata de Casimirri", señaló en una declaración ese movimiento político, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga.

Ese grupo opositor aseguró que esa es una posición que han sostenido durante mucho tiempo y explicó que "Nicaragua no puede seguir siendo utilizada como refugio de personas condenadas por terrorismo internacional ni como territorio de impunidad para aliados políticos del sandinismo".

"La protección otorgada durante décadas a Casimirri revela nuevamente los antiguos vínculos del 'orteguismo' con organizaciones violentas y su desprecio por la justicia internacional", criticó.

Ruta del Cambio reprochó, además, que mientras el Gobierno de Nicaragua protege a un prófugo condenado por terrorismo, "encarcela, destierra, desnacionaliza y confisca los bienes de ciudadanos nicaragüenses inocentes".

Por tanto, ese grupo opositor rechazó y desconoció la "decisión unilateral del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de interrumpir las relaciones diplomáticas con la República Italiana".

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Ruta del Cambio expresó su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Italia por su histórica solidaridad, cooperación y amistad con Nicaragua, y reafirmó que "ninguna decisión arbitraria de la dictadura podrá destruir los lazos que unen a nuestras sociedades".

El Gobierno de Nicaragua rompió el jueves relaciones diplomáticas con Italia, luego de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del ex primer ministro italiano Aldo Moro, refugiado en el país centroamericano desde hace 43 años.

Casimirri, de 74 años, es un exmiembro de las Brigadas Rojas condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves del grupo terrorista, entre ellos el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978.

Huyó de Italia a comienzos de los años ochenta del siglo pasado y desde 1983, durante el primer Gobierno sandinista, reside en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y ha desarrollado una actividad empresarial en el sector de restaurantes y pesca.