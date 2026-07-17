Opositor cubano Otero Alcántara recibe aprobación de parole humanitario para viajar a EEUU

"Después de varias semanas de gestiones constantes, anunciamos que la solicitud de parole de Luis Manuel Otero Alcántara para ingresar a los Estados Unidos ha sido aprobada", informó una nota publicada en el perfil del artista en Facebook y replicada por la activista Anamely Ramos en la misma red social.

Así mismo, el texto recuerda que desde comienzos de 2023, Otero Alcántara "aceptó el exilio como única vía para poder continuar con su labor como artista y activista, después de haber soportado toda la represión que ha recaído sobre él".

"La Seguridad del Estado no le ha dejado ninguna otra opción para ser liberado de prisión", añade el escrito.

Además, la nota señala que Otero Alcántara "debió encontrarse en libertad desde el pasado 9 de julio, al extinguirse su injusta condena de 5 años, y aún sigue en manos de la policía política, en un paradero que no podemos precisar".

Otero Alcántara, de 38 años, y considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, fue retirado del penal de Guanajay (oeste de Cuba) dos días antes de que cumpliera su condena por los delitos de "desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado".

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El pasado 9 de julio, el preso político y líder del movimiento disidente San Isidro, se comunicó por primera vez desde que salió de la prisión a través "un teléfono móvil de la Seguridad del Estado de Cuba", según refirió la activista Ramos, quien añadió que el artista dijo que se encontraba "bien".

Ramos indicó entonces que las autoridades cubanas "querían saber cómo iba el proceso del parole solicitado" para que Otero Alcántara pudiera viajar a EE.UU.

El artista opositor fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa fecha, las mayores en décadas en Cuba.

Amnistía Internacional ha exigido la "liberación inmediata e incondicional" del artista y la ONG Cubalex pidió un recurso de habeas corpus a su favor, así como "información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento, comunicación con sus familiares y acceso a representación legal".

Otero Alcántara siempre negó los cargos por los que fue condenado.