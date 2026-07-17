Panamá retiene cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en 60 millones de dólares

Se trata de los llamados "cigarrillos 'Ilicit-whites'", que son cajetillas fabricadas legalmente en un país, y no son falsificaciones de marcas reconocidas, destinadas a mercados donde no cuentan autorización de venta ni pagan impuestos.

La retención del cargamento fue ejecutado por la Unidad Sensitiva de Aduanas y la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), con el respaldo de la administración de la ZLC, lo que "permitió detectar una gran cantidad de cigarrillos y un contenedor completamente cargado que estaba por salir del local", indicó un comunicado oficial.

La nota de la ANA agregó que se está ante la posible comisión de los delitos de "contrabando, violación a las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual y signos evidentes de deterioro para el consumo humano, hecho que será puesto en conocimiento del Ministerio de Salud para las evaluaciones correspondientes", y que corresponderá a la Fiscalía continuar con las investigaciones que permitan determinar responsabilidades.

Las acciones que permitieron esta retención "forman parte de una investigación de inteligencia adelantada durante meses por la Autoridad Nacional de Aduanas, que permitió detectar un nuevo esquema operativo presuntamente empleado por redes vinculadas al comercio ilícito a través de empresas establecidas en la Zona Libre de Colón"

"Ante los indicios recabados, la ANA suspendió las claves de operación para la tramitación de mercancías e inició un proceso de auditoría", dijo el comunicado.

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La ZLC cuenta con más de 2.600 usuarios o empresas inscritas, y en 2025 registró un movimiento comercial de más de 25.000 millones de dólares, casi 2.000 millones de dólares más que el año anterior, con la expectativa de que este siga ese crecimiento, declaró esta semana su gerente general, Luisa Napolitano.

La funcionaria aseguró, además, que desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en esta zona especial, donde antes "había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos", una etapa que ha quedado atrás.

Napolitano respondió así después de que un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, en inglés), presentado en Panamá el pasado 8 de julio, señalara que "la vulnerabilidad central" de Panamá en cuanto a la lucha contra el comercio ilícito era la Zona Libre Colón, que "si bien funciona como un importante motor del comercio legítimo, también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos".