Paraguay y el entrante Gobierno de Colombia acuerdan reimpulsar cooperación bilateral

En un comunicado difundido en su cuenta en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay indicó que la cita tuvo lugar en los márgenes de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, que organiza en la capital estadounidense el Departamento de Estado.

"Durante el encuentro, repasaron la agenda bilateral y multilateral, acordaron reimpulsar los mecanismos de diálogo y cooperación para fortalecer la relación entre ambos países", señaló la Cancillería en el escueto texto.

Bula hará posesión efectiva de su cargo el próximo 7 de agosto, cuando el ultraderechista Abelardo de la Espriella asuma como el presidente 43 de Colombia.

El ascenso del político del movimiento Defensores de la Patria hace prever un acercamiento por motivos ideológicos entre Colombia y Paraguay, donde cumple la segunda mitad de su mandato el derechista Santiago Peña.

El pasado 21 de junio, Peña saludó el triunfo electoral de De la Espriella y afirmó que el logro "representa también una señal de esperanza" para quienes creen "en la democracia, la libertad y el desarrollo como camino para América Latina".

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En Washington, el canciller paraguayo también sostuvo esta jornada un encuentro con el enviado especial de Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo, Rabbi Yehuda Kaploun, quien tiene rango de embajador.

En esta reunión, Ramírez y Yehuda Kaploun "intercambiaron opiniones sobre los efectos perjudiciales del antisemitismo y coincidieron en la importancia de fortalecer las acciones para prevenir y combatir este fenómeno", de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.