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17 de julio de 2026 a la - 15:45

Seis personas mueren y dos quedan heridas en un accidente de tránsito en Jamaica

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San Juan, 17 jul (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras dos quedaron gravemente heridas en un accidente de tránsito reportado este viernes en una autopista en la costa norte de Jamaica, informó la Policía local.

Por EFE

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades jamaiquinas, la colisión ocurrió entre un camión y una camioneta en un tramo en la parroquia norteña Trelawny, en la conocida vía North Coast.

La Policía informó que varias de las víctimas fueron rescatadas del accidente y llevadas al Hospital General Público Falmouth -capital de Trelawny- para ser tratadas, pero posteriormente fallecieron.

Según estadísticas policiales locales, con estas seis fatalidades, se elevan a 20 los muertos por accidentes de tránsito en Trelawny registrados este año, cinco más de los 15 que habían ocurrido el año pasado para la misma fecha.