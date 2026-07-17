Seis personas mueren y dos quedan heridas en un accidente de tránsito en Jamaica

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades jamaiquinas, la colisión ocurrió entre un camión y una camioneta en un tramo en la parroquia norteña Trelawny, en la conocida vía North Coast.

La Policía informó que varias de las víctimas fueron rescatadas del accidente y llevadas al Hospital General Público Falmouth -capital de Trelawny- para ser tratadas, pero posteriormente fallecieron.

Según estadísticas policiales locales, con estas seis fatalidades, se elevan a 20 los muertos por accidentes de tránsito en Trelawny registrados este año, cinco más de los 15 que habían ocurrido el año pasado para la misma fecha.