Siete muertos y un herido en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Jamaica

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades jamaiquinas, la colisión ocurrió entre un camión y una camioneta en un tramo en la localidad norteña Trelawny, en la conocida vía North Coast.

La Policía precisó que varias de las víctimas fueron rescatadas del accidente y llevadas al Hospital General Público Falmouth, capital de Trelawny, para ser atendidas.

El número de fallecidos en el accidente ascendió a siete después de que una segunda víctima ingresada en la institución hospitalaria falleciera a causa de sus lesiones la mañana del viernes.

En este contexto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial (NRSC, por sus siglas en inglés), Lucien Jones, reiteró su llamamiento a que se tomen medidas urgentes para frenar el aumento del número de víctimas mortales en las carreteras tras el terrible accidente.

Según las estadísticas policiales locales, con estas siete fatalidades, se eleva a 21 la cifra de muertos este año por accidentes de tránsito en Trelawny, seis más de los 15 notificados en la misma fecha del año pasado.