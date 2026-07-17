Tesla llega a Uruguay con planes a largo plazo y la promesa de su red de supercargadores

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, estuvo presente en el acto y aseguró que la llegada de la multinacional automotriz "es un dato de la realidad".

El mánager de la firma para Uruguay, Andrés Folle, explicó a los medios de comunicación que la marca inicia sus operaciones con sus dos modelos globales de referencia y que la prioridad otorgada al país suramericano responde al alto nivel de adopción de la movilidad eléctrica y a la existencia de usuarios muy informados.

"Tesla entra a Uruguay apostando por el país entero realmente a largo plazo. Tenemos proyectos de años estando acá para instalarnos con nuestro equipo local, servicio y productos de energía", afirmó Folle.

La compañía estadounidense enfatizó que su estrategia de desembarco en Uruguay trasciende la mera comercialización de vehículos, pues apunta con fuerza al desarrollo de la infraestructura de carga eléctrica.

Si bien Uruguay ya dispone de una red de más de quinientos cargadores distribuidos en sus diecinueve departamentos (provincias), el objetivo de la marca es aportar al crecimiento del parque automotor de cero emisiones y optimizar de manera integral la experiencia del usuario.

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Para lograr lo anterior, la multinacional planea volcar en el mercado local el conocimiento técnico acumulado a través de su red global, la cual supera los 80.000 cargadores instalados en todo el mundo.

Por otro lado, Folle confirmó que se mantuvieron diversas rondas de negociaciones y conversaciones con el Poder Ejecutivo local antes de concretar su llegada al mercado de forma directa, un paso habitual en su estrategia de expansión global, diseñado para comprender a fondo la coyuntura económica y regulatoria de cada país receptor.

"Una marca que tiene su trayectoria y su experiencia está confiando y es un reconocimiento a la política de movilidad eléctrica que venimos llevando desde hace tanto tiempo", destacó la ministra uruguaya de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, horas antes del lanzamiento.

El arribo de la multinacional coincide con una expansión acelerada del sector en la región. Según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), América Latina y el Caribe cerraron el primer trimestre de 2026 con 837.014 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en circulación, y prevé superar el millón antes de fin de año.

En este panorama, Uruguay destacó al registrar un incremento de ventas cercano a un 300 % en comparación con el mismo período del año anterior.