Tres fundaciones crean proyecto para atender a amputados tras doble terremoto en Venezuela

Esta iniciativa busca proporcionar la entrega de prótesis, sillas de ruedas y rehabilitación especializada a largo plazo para los afectados, según una nota de prensa compartida por la Fundación Juan Pablo Dos Santos, una de las tres organizaciones implicadas en el proyecto.

La alianza, conformada además por la Fundación CIREC de Colombia y la Fundación Hospital Ortopédico Infantil de Venezuela, busca enfrentar lo que ha calificado como una "crisis silenciosa": la pérdida de movilidad de "cientos" de afectados, incluidos niños, que requieren prótesis u otros dispositivos de apoyo.

"Yo sé exactamente lo que significa perder las piernas y sentir que el mundo se detiene. Pero también sé lo que pasa cuando alguien te tiende la mano; gracias a la solidaridad, yo volví a caminar y recuperé mi vida", afirmó Juan Pablo Dos Santos, líder de la fundación que lleva su nombre, citado en la nota de prensa.

Dos Santos, quien sufrió un accidente que le causó la amputación de ambas piernas, señaló que su fundación tiene el objetivo de crear un centro de rehabilitación especializado en el país, para hacer el seguimiento a todos los casos atendidos y asegurar que reciban las terapias y el apoyo necesario.

Por su parte, la Fundación Hospital Ortopédico Infantil aportará sus más de 80 años de trayectoria en ortopedia y rehabilitación para fortalecer los tratamientos en territorio venezolano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para esta iniciativa, se habilitó una plataforma de registro para que pacientes, familiares o cuidadores se puedan inscribir y postular su caso en la página de la Fundación CIREC, una organización científica colombiana con 50 años de experiencia en rehabilitación integral de personas que fueron víctimas del conflicto armado.

CIREC ha destinado 1.000 millones de pesos colombianos (unos 277.000 dólares), aunque los promotores quieren multiplicar este capital a dos millones de dólares para cubrir la "alta demanda de tratamientos de rehabilitación integral y sentar las bases financieras para la creación del futuro centro de rehabilitación".

El Fondo Humanitario 77: Fe sin fronteras ha habilitado una página web para recaudar dinero a través de donativos para apoyar la rehabilitación y recuperación de las personas afectadas por los terremotos.

Al menos 4.930 personas fallecieron tras los terremotos y 16.740 resultaron heridas, según el último balance del Gobierno de Venezuela, que no ha aclarado cuántas de esas personas perdieron alguna extremidad.