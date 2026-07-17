Venezuela accede a 346 millones de dólares del FMI para la recuperación tras los sismos

En un comunicado, la mandataria explicó que los fondos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

Rodríguez agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por "su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso".

"Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", agregó.

La jefa de Estado había informado el pasado 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de "recursos bloqueados de Venezuela" en el FMI.

La líder chavista exigió entonces una vez más el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 9 de julio, la portavoz del Fondo, Julie Kozack, explicó en una rueda de prensa que Georgieva y Rodríguez hablaron sobre "el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente".

El llamado tramo de reserva es diferente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo que suponen unos 4.500 millones de dólares, lo que suma una cifra total cercana a los 5.000 millones dólares en activos.

Los activos del tramo de reserva tienen una disposición inmediata para "ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre" y "es el recurso" que Venezuela "ha indicado querer utilizar", añadió Kozack.

El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019.

Desde entonces, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

El doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado más de 5.000 muertos, más de 16.700 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, principalmente en la devastada región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), así como cuantiosos daños materiales.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumente a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán.

Rodríguez también anunció recientemente el envío de una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano "retenido" en el Banco de Inglaterra.