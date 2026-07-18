Aerolíneas chinas encargan 95 aviones a Airbus por hasta 17.800 millones de dólares

Air China detalló en un comunicado presentado ante la Bolsa de Shanghái que comprará 15 aviones de fuselaje ancho A350-900, mientras que su filial Shenzhen Airlines adquirirá 40 aviones de pasillo único de la familia A320neo, informó este sábado el medio local The Paper.

Según los precios de catálogo, el valor total de estos pedidos asciende a unos 12.440 millones de dólares (10.885 millones de euros), con entregas previstas entre 2029 y 2032.

Se estima que, respecto a la capacidad de diciembre de 2025, la operación incrementará un 7,1 % la de Air China y un 4,3 % la de Shenzhen Airlines, si bien parte de los nuevos aviones sustituirán a aeronaves antiguas que serán retiradas.

Por su parte, Hainan Airlines también anunció la firma de un acuerdo con Airbus para adquirir 40 aviones de la familia A320neo por un importe máximo de 5.360 millones de dólares (4.690 millones de euros) que, según lo previsto, serán entregados entre 2028 y 2032.

Ambos comunicados señalaron que la operación, aún sujeta a la aprobación de accionistas y a las autorizaciones regulatorias pertinentes, contará con un precio de adquisición inferior al de lista, en línea con la práctica habitual del sector para grandes pedidos de aeronaves.

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Los anuncios se producen mientras las aerolíneas chinas continúan planificando la expansión de sus flotas, con la previsión de que los aviones nuevos de última generación y mayor eficiencia energética sustituyan a las aeronaves más antiguas y permitan responder a la futura demanda.

Otras aerolíneas como China Eastern Airlines o China Southern Airlines también han anunciado recientes planes de compra de aeronaves Airbus.

Airbus ha reforzado su posición en China en los últimos años, ampliando su presencia industrial en el país con una línea de ensamblaje de la familia A320 en la ciudad nororiental de Tianjin, aunque el gigante asiático también busca reducir su dependencia exterior con el desarrollo del avión nacional C919, producido por la empresa estatal COMAC.