Ataque iraní causa incendio en planta de energía y desalinizadora de Kuwait, dice Gobierno

"En el marco de la atroz agresión iraní, una de las plantas de energía y desalinizadoras de agua fue objeto de un ataque hostil, que causó un incendio en uno de los componentes de la central", dijo el departamento en un comunicado, donde explicó que las autoridades desconectaron "varias unidades generadoras".

Esa fue una de las medidas operativas preventivas "para garantizar la seguridad de las instalaciones y de sus empleados", mientras que el ministerio afirmó que los equipos de emergencia se están coordinando con los bomberos para "controlar completamente el incendio".

Asimismo, confirmó que activó "de inmediato todos los planes de emergencia y sistemas operativos alternativos para garantizar la continuidad y estabilidad de los sistemas de electricidad y agua del país, con monitoreo técnico continuo las 24 horas del día, para minimizar cualquier posible impacto en el servicio".

Sin embargo, el departamento instó a los residentes "a cooperar con el ahorro de energía", especialmente durante las horas de más calor, entre las 11:00 y las 17:00 (de 8:00 a 14:00 GMT), en las que se registran temperaturas de más de 40 grados centígrados.

Ayer, otra planta de energía y desalinizadora de Kuwait sufrió daños por los ataques de represalia de Irán, que tienen como objetivo los países del golfo Pérsico aliados de Washington en respuesta a la campaña de bombardeos de Estados Unidos contra la República Islámica.

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Además, este mismo sábado, la aerolínea de bandera kuwaití Kuwait Airways anunció que la mayoría de sus vuelos han sido reprogramados tras una suspensión temporal en las operaciones del aeropuerto del país árabe por los ataques iraníes.