BID confirma apoyo a Gobierno de De la Espriella con una cartera de 63 millones de dólares

En un comunicado divulgado tras una misión de trabajo en Washington con integrantes del equipo de transición, el organismo explicó que los recursos corresponden a operaciones de cooperación técnica ya aprobadas y pendientes de desembolso, cuya ejecución avanzará de manera gradual de acuerdo con los cronogramas de cada proyecto.

El BID señaló que la cooperación apoyará, entre otros aspectos, la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia de estabilidad y sostenibilidad fiscal, la agenda de crecimiento económico y competitividad, el fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos estratégicos de infraestructura, productividad e inversión.

"Esta cooperación busca que Colombia pueda actuar desde el primer día: acelerar la preparación de las reformas, poner en marcha las inversiones y generar oportunidades para sus ciudadanos sin perder tiempo", afirmó el presidente del BID, Ilan Goldfajn, citado en el comunicado.

El Banco informó además que durante la misión en Washington de futuros funcionarios colombianos sostuvo reuniones con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y con los ministros designados de Hacienda y de Comercio en las que se acordó una hoja de ruta para acelerar la preparación de las iniciativas prioritarias del nuevo Gobierno.

Como parte de ese proceso, el BID enviará los próximos 29 y 30 de julio una misión técnica encabezada por la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, que trabajará con el equipo del Gobierno entrante en la estructuración de las operaciones de cooperación y la identificación de proyectos estratégicos.

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Restrepo aseguró en X que la cooperación técnica permitirá "ganar tiempo para acelerar la preparación y ejecución de las prioridades estratégicas del nuevo Gobierno", al aclarar que estos recursos no generan deuda para el país.

El presidente electo había anticipado el pasado 29 de junio que el BID destinaría recursos de cooperación técnica para respaldar el proceso de transición con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.