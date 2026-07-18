Mundo
18 de julio de 2026 a la - 20:05

EE.UU. lanza bombardeos aéreos contra Irán por octava jornada consecutiva

Unos 10.000 habitantes de veinte pueblos de la sureña provincia iraní de Hormozgán se han quedado sin agua potable tras un ataque estadounidense contra una planta desalinizadora en el condado de Jask.
Unos 10.000 habitantes de veinte pueblos de la sureña provincia iraní de Hormozgán se han quedado sin agua potable tras un ataque estadounidense contra una planta desalinizadora en el condado de Jask. ISNA

WASHINGTON. El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció este sábado el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octava jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

Por EFE

El Centcom explicó que los ataques se reiniciaron a las 18.00 hora local de Washington (22.00 GMT) por orden del presidente, Donald Trump.

“Estas acciones tienen como objetivo mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar con rapidez a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania la noche pasada”, añade el texto.

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El anuncio llega horas después de que el Centcom anunciara que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras los mencionados ataques con misiles balísticos y drones perpetrados por Irán.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

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El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos, aunque el Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.