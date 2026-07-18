El 'caso Spahn', un nuevo problema para Merz y su partido de cara a un otoño crítico

El recurrir a los vientres de alquiler es ilegal en Alemania y la CDU/CSU se ha manifestado siempre en contra de una eventual legalización. Spahn se ha mantenido siempre dentro de la línea del partido. "Una cosa es la doctrina pura, otra cosa es la vida", dijo en su única declaración pública desde que empezó el debate, en un pódcast del redactor jefe del diario Bild, Paul Ronzheimer.

Spahn dijo además que sobre su futuro sólo puede decidir el grupo parlamentario y que el tema se abordará en la próxima sesión del mismo.

Merz, por su parte, ha evitado dar un respaldo claro a Spahn, y recordó -en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, al ser preguntado al respecto- que la situación legal con respecto a los vientres de alquiler es clara en Alemania. También es clara posición de la CDU al respecto y no hay motivos para hacer cambios, añadió el canciller.

"Lo demás se hablará en la próxima reunión de la cúpula del partido", agregó Merz.

La cúpula debe reunirse el lunes. El domingo Merz concederá una entrevista a la televisión pública alemana en la que muy seguramente será preguntado por Spahn.

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El jefe de la CDU en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania (este del país), que debe hacer frente a elecciones regionales en septiembre, Daniel Peters, considera que Spahn no puede seguir al frente del grupo parlamentario por un problema de credibilidad.

También habrá elecciones regionales en septiembre en Sajonia-Anhalt (este de Alemania), donde incluso existe el riesgo de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) logre la mayoría absoluta, y en la ciudad estado de Berlín.

Spahn fue ministro de Sanidad entre 2018 y 2021 y su cartera tenía la responsabilidad de la ley de protección de embriones en la que está contemplada la prohibición del uso de vientres de alquiler.